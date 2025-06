USSI Umbria , Ferroni confermato presidente

Il nuovo direttivo del gruppo umbro dell’Ussi, riunitosi nella sua prima seduta a Marsciano (PG), ha riconfermato Antonello Ferroni (con 8 voti a favore su 9) nella carica di presidente per il prossimo quadriennio.

Il presidente ha poi proposto come vicepresidenti Elena Ballarani in quota professionali e Stefano Giommini in quota collaboratori.

Inoltre, su indicazione del segretario uscente, ha proposto di scindere questa carica da quella di tesoriere, proponendo per la prima la riconferma di Emanuele Lombardini (professionali) e per la seconda Antonino Caravella (collaboratori).

Tutte le proposte sono state approvate all’unanimità.

A seguito della recente modifica statutaria, da questo quadriennio, l’Ussi Umbria si doterà di un solo revisore dei conti, carica per la quale il consiglio direttivo ha recepito ed accettato la ricandidatura di Fabrizio Paladino (professionali), che ha ricoperto la carica di presidente del collegio nell’ultimo quadriennio.

Il consiglio direttivo ha poi proceduto alla distribuzione delle deleghe:

Rapporti con il Perugia Calcio: Francesca Mencacci

Rapporti con la Ternana Calcio: Alessandro Laureti

Rapporti con il Gubbio Calcio: Lorenzo Pelucca

Sito internet e pagina social: delega esterna all’iscritto Domenico Cantarini

Il consiglio direttivo ha inoltre demandato alla prossima seduta la nomina di un delegato ai rapporti con la Sir Safety Volley, di altre eventuali deleghe e l’individuazione dei referenti territoriali.