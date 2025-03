Oltre le barriere: Salomon celebra l’inclusività sportiva a “One Year To Go” dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026

Comunicato stampa – (nella foto: Ilaria Cestonaro)

Il marchio francese, partner ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, racconta Adaptive, l’innovativo progetto pensato per ridefinire i confini dello sport e vivere la montagna senza barriere.

Cortina d’Ampezzo, 7 marzo 2025 – A un anno esatto dall’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Salomon – storico marchio francese di calzature e attrezzature sportive, nonché Premium Partner ufficiale dei prossimi Giochi Invernali, celebra il countdown ufficiale dell’inizio dei Giochi Paralimpici con un evento interamente dedicato all’inclusione sportiva.

Lo scorso giovedì 6 marzo, infatti, il brand di Annecy – da più di settantacinque anni punto di riferimento per gli appassionati degli sport di montagna – ha colto l’occasione per rimarcare il suo impegno verso inclusività e accessibilità negli sport outdoor, attraverso il racconto di Adaptive: progetto altamente innovativo che mette al centro lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate pensate per far vivere le emozioni degli sport da montagna ad atleti amputati.

Presso La Cooperativa di Cortina, luogo designato per ospitare alcuni appuntamenti del “One Year To Go” nella cittadina regina delle Dolomiti, ha così avuto luogo un talk in cui Salomon, attraverso le voci di Florian Traulle, R&D Project Lead di Adaptive, Ilaria Cestonaro, Marketing Manager di Salomon Italia e Filippo Menardi, guida alpina e freerider, hanno potuto raccontare il percorso di ricerca e sviluppo che ha portato alla nascita di dispositivi rivoluzionari approfondendo, al contempo, il grande valore di questa iniziativa nel superamento dei limiti tradizionalmente imposti dalla disabilità negli sport outdoor.

Adaptive rappresenta un passo decisivo e concreto verso un approccio sempre più inclusivo allo sport: lanciato ufficialmente lo scorso anno, si distingue per la creazione di attrezzature compatibili con le protesi e una linea di abbigliamento tecnico pensata per supportare gli atleti amputati in discipline come la corsa su strada, il trail running, lo sci e lo snowboard offrendo, grazie al design e alla tecnologia, soluzioni che consentono a tutti di vivere la montagna senza barriere.

Filippo Menardi

“Adaptive non è solo un progetto tecnico, ma un passo concreto verso uno sport più accessibile. Investire nella ricerca significa aprire nuove strade per tutti gli atleti, senza distinzioni. Con il supporto di specialisti e atleti, continuiamo a sviluppare soluzioni che migliorano le performance e ampliano le possibilità di ciascuno. Il nostro impegno è proseguire questa innovazione con metodo e visione a lungo termine. Milano-Cortina 2026 offre il palcoscenico ideale per valorizzare questa visione, mettendo in luce l’importanza dell’inclusività nello sport e costruendo le basi per un futuro in cui ogni atleta possa esprimersi al massimo.” ha affermato l’R&D Project Lead di Adaptive, Florian Traulle.

Il progetto affonda le sue radici in una storia di innovazione e collaborazione. Jérôme Bernard, atleta e triplice amputato, ha infatti ispirato lo sviluppo di supporti sportivi utilizzando scarti di carbonio dell’Airbus A350. Un’idea che ha preso forma grazie alla sinergia con Airbus e al contributo di un team di ingegneri e designer di IMT Mines Albi. Salomon ha poi perfezionato il concept, integrando il proprio know-how per realizzare attrezzature all’avanguardia, tra cui HOPPER, un dispositivo di ultima generazione dedicato al trail running, sviluppato con il supporto degli atleti Jérôme Bernard e Boris Ghirardi. La progettazione di supporti specifici e snowboard ha poi rappresentato un passo decisivo all’interno del progetto Adaptive. Particolare attenzione è stata dedicata alla riproduzione del movimento naturale della caviglia per garantire un’esperienza di performance e sicurezza anche su neve e ghiaccio. Il progetto ha inoltre beneficiato delle ricerche condotte all’interno del programma “Change Our Tomorrow”, guidato da Sylvain Merlin, designer Salomon, nato per esplorare nuove frontiere del design e dell’innovazione applicate all’accessibilità sportiva.

Florian Traulle

Durante l’evento celebrativo di Cortina, Salomon ha anche allestito un’area espositiva dedicata, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le soluzioni Adaptive e di confrontarsi direttamente con gli esperti del progetto. A coronare la giornata, un momento di incontro e dialogo presso il bar The Roof Cortina, che ha permesso ai partecipanti di approfondire il tema dell’inclusività nello sport in un contesto di condivisione e ispirazione.

Salomon ha scelto di raccontare Adaptive in occasione del “One Year To Go” per sottolineare il legame profondo tra l’innovazione inclusiva e i valori Olimpici e Paralimpici di uguaglianza, rispetto e accessibilità. Il brand, da sempre pioniere nello sviluppo di attrezzature tecniche per la montagna, rinnova il suo impegno per rendere lo sport un’esperienza accessibile a tutti, senza limiti né confini, mettendo l’atleta al centro di ogni innovazione.

“L’innovazione è reale solo quando è accessibile a tutti.” – Questo principio guida il nostro impegno in Salomon, dove crediamo che lo sport debba essere inclusivo per tutti. A un anno dai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, siamo stati a Cortina per raccontare il nostro progetto Adaptive, un’iniziativa che unisce tecnologia e passione per rendere la montagna accessibile a tutti.” – Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia