Serie C , il Taranto escluso dal campionato

Acque agitate nella città dei Due Mari , lo storico club rossoblu è stato escluso dal campionato Serie C – Girone C.

A seguito del deferimento arriva anche l’ufficialità: il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C. A deciderlo è stato il Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato il club del Girone C con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).