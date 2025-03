Cagliari – Genoa 1-1 Cornet risponde a Piccoli

La ventottesima giornata di Serie A si apre con il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Genoa.

All’Unipol Domus, le due squadre si studiano , poi Viola serve in profodità Piccoli , l’attaccante appena dentro l’area calcia angolando e batte Leali, dopo un controllo al Var , Fabbri annulla per offside millimetrico dell’attaccante sardo. Il Cagliari insiste e prima di uscire eper un problema alla cavialgia accustao in precedenza Coman centra un palo direttamente da calcio di punzione da posizione angolata. Il Cagliari capitalizza il dominio passando in vantaggio con Viola al 18: Ekhator perde palla in contropiede , i padroni di casa ripartono , Piccoli in versione di rifinitore serv Viola bravo in semiscivolata ad anticpare Leali . Prima del riposo Ekuban tenta la coclusione di poco al lato con impegna Caprile in uscita.

Nella rirpesa Viera schiera Zaanoli al posto di un evanescente Norton Cuffy ,e nella prima occasione al 47ì’ pareggiano i conti: Ekuban serve Cornet che al 47′ segna ed evita il ko alla squadra di Vieira, che con questo punto sale a quota 32. Si porta a 26, invece, la squadra di Nicola.

Ancora cambia per il grifone:VPinamonti e Masini per Ekuban e l’ammonito Badelj. Nel finale c’è spazio anche per il ritorno dall’infortunio, 6 mesi dopo, di Malinovskyi, al posto di Cornet infortunato. L’ultima parte di gara non regala scossoni né grosse opportunità da gol. Finisce 1-1 ed è un punto che fa certamente più piacere al Grifone, che sale a 32 punti e fa un altro passo in avanti verso la salvezza. Si porta a quota 26, invece, la squadra di Nicola.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 1-1

Cagliari (4-2-3-1): Caprile 6; Zappa 6, Mina 6,5, Luperto 6, Obert 5,5 (33′ st Pavoletti 6); Deiola 5,5 (33′ st Adopo 6), Makoumbou 6 (16′ st Prati 6); Zortea 5,5, Viola 7 (16′ st Gaetano 6), Coman 5 (31′ Augello 6); Piccoli 6,5. A disp.: Ciocci, Sherri, Palomino, Marin, Jankto, Mutandwa, Felici. All.: Nicola 6

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 5,5 (1′ st Zanoli 6); De Winter 6, Vasquez 6, Martin 6; Frendrup 6, Badelj 5,5 (7′ st Masini 5); Ekhator 5 (21′ st Matturro 6), Miretti 6, Cornet 7 (30′ st Malinovskyi 6); Ekuban 6,5 (7′ st Pinamonti 6). A disp.: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Onana, Cuenca, Venturino. All.: Vieira 6

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 18′ Viola (C), 2′ st Cornet (G)

Ammoniti: Badelj (G), Deiola (C), Masini (G), Pavoletti (C)