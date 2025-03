Europa League, oggi in campo Roma e Lazio andata ottavi di finale

Ottavi di finale Europa league : Roma-Athletic e Viktoria Plzen-Lazio , sono le due italiane impegnate nei match d’andata nella competizione europea in programma oggi. Entrambe scenderanno in campo alle ore 21. I giallorossi allo stadio Olimpico ospiteranno i baschi dell’AthBaroni scenderanno in campo alle ore 21: i giallorossi ospiteranno i baschi Athletic Bilbao , mentre i biancocelesti giocheranno in trasferta contro il Viktoria Plzen.

La Roma in caso di successo se la vedrà ai quarti contro una tra Fenerbahce e Rangers, mentre la squadra di Baroni potrebbe incrociare una tra Bodo e Olympiakos.

Ecco le partite e doive vederle in Tv

ore 18:45 – AZ Alkmaar-Tottenham (Sky, NOW)

ore 18:45 – Steaua Bucarest-Lione (Sky, NOW)

ore 18:45 – Fenerbahce-Rangers (Sky, NOW)

ore 18:45 – Real Sociedad-Manchester United (Sky, NOW)

ore 21:00 – Ajax-Eintracht (TV8, Sky, NOW)

ore 21:00 – Bodo Glimt-Olympikos (Sky, NOW)

ore 21:00 – Viktoria Plzen-Lazio (Sky, NOW)

ore 21:00 – Roma-Athletic Bilbao (Sky, NOW)