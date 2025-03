Ranieri:”L’ Athletic Bilbao ha molta qualità davanti”

Claudio Ranieri alla vigilia del match , andata ottavi di finale Europa league , domani allo stadio Olimpico contro l’Athletic Bilbao. ” Su Hummels , non c’è nessun caso. Andiamo d’amore e d’accordo, con tutti”. il tecnico giallorosso ha poi affrontato il discorso Bilbao .

“L’Athletic gioca in modo diverso, dal Como di Fabregas che fraseggia, loro sono più verticali. Sancet? Vediamo se giocherà. Se ci sarà cercheremo di renderlo il più inoffensivo possibile. L’Athletic è diverso da quello che ho affrontato con il Valencia. Era un altro calcio, ventuno anni fa… Oggi il calcio è più veloce e più tattico. Dobbiamo essere sicuri e forti in ogni situazione. Difficile dire chi sia favorito. Non sono preoccupato ma c’è sempre tanto rispetto. Come arginare Nico Williams? L’Athletic Bilbao è primo in classifica per dribbling e uno contro uno, non c’è solo lui, c’è anche il fratello. E’ una squadra che davanti ha molta qualità, dobbiamo stare molto attenti“.