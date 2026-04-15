Ternana, Gian Luigi Rizzo: “Dispiaciuti per come è finita, ma il problema di Terni è il sindaco”

Il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi risponnde a Rizzo:” fareno pagare a alla famiglia Rizzo i propri debiti”

Prime parole dell’ormai ex patron della Ternana calcio Gian Luigi Rizzo, dopo la decisione di mettere in liquidazione la società rossoverde. L’imprenditore ha parlato all’agenzia Agi, che da settimane ha seguito le vicende delle Fere. Per Rizzo: “Siamo molto dispiaciuti per come è finita. Noi abbiamo messo tanti soldi impegno e sacrificio, ma il problema di Terni e della Ternana è il Sindaco: c’è un sistema dittatoriale stile Ceausescu.

A noi non interessa più, perché abbiamo subito un danno incalcolabile di cui cercheremo di rifarci nelle sedi competenti. Usciamo a mani pulite senza aver ricevuto mai un grazie. La Ternana non mi ha pagato mai un caffè. Noi abbiamo solo dato e riceviamo insulti, ma il tempo è galantuomo”

Immediata alla stessa Agi anche la replica del sindaco di Terni Stefano Bandecchi: “I Rizzo hanno amministrato di fatto la Ternana per sette mesi, abbiamo raccolto tutte le prove e le testimonianze in merito, distruggendola ed essendo la peggior gestione degli ultimi cento anni. Per ora il titolo calcistico è salvo, a dispetto dello spregio che i Rizzo stavano facendo alla città.

Ora durante il fallimento cercheremo di salvare il salvabile, della nostra gloriosa maglia e faremo pagare alla famiglia Rizzo i propri debiti, che sono tanti e fatti con spregio e cattiveria. Per ciò che riguarda il loro pensiero su di me, posso solo dire che per me è un onore restare inviso a gente simile.”