Doppietta di Dembèlè. Liverpool-PSG 0-2. Parigini in semifinale

l Paris Saint-Germain espugna Anfield 2-0 (stesso risultato nel matcjhd’andata) e vola in semifinale di UEFA Champions League, al termine di una gara intensa e ben gestita dai francesi.

La squadra parigina ha dimostrato grande personalità in uno degli stadi più difficili d’Europa. Dopo una fase iniziale di pressione del Liverpool, il PSG ha preso progressivamente il controllo del gioco, colpendo con precisione nelle occasioni decisive. La solidità difensiva e le ripartenze rapide si sono rivelate le armi vincenti.

Nel corso della prima frazione di gioco i Reds spingono, con gli ospiti che si affidano alle ripartenze. Marquinhos salva sulla linea suvan Dijk, si va al riposo sullo 0-0.

Gli uomini di Slot credono nella rimonta, nonostante un rigore prima fischiato e poi annullato a Mac Allister al 65’. Qualche minuto più tardi ecco il colpo del ko: al 72’ arriva il sinistro al veleno di Dembélé, che si ripete poi al 91’ chiudendo la pratica con una super doppietta. Luis Enrique va in semifinale, dove attende il vincitore del quarto tra Real Madrid e Bayern Monaco.