Napoli, Spinazzola: ” si è spenta la fiammella”

Ai microfoni Dazn , un’accigliato Leonardo Spinazzola dopo la sconfitta del Napoli (2-0) contro la Lazio.

“Oggi eravamo veramente scarichi ,è la testa che muove prima le gambe. Ho visto una squadra scarica , un contyrtacolpo domenica c’è stato , siamo stati tutto l’anno a rincorrere , la fiammella si è spenta, una s quadra come noi , non possiamo accerrare la sconfitta”

“Credevamo in quella fiammella un passo falso piteva riaprire tutto , dopo il pareggio di parma e la vittoria dell’Inter le speranze si sono sppente. Noi abbiamo continuato a spingere , ogbnuono di noi ha sperato, però oggi è stata una bruttissima partita , non c’è stata una cosa buona , dobbiamo convincerci che venerdì bisogna vincere per conquistare la Champions League”