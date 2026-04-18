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Napoli, Spinazzola: ” si è spenta la fiammella”
Lazio , Sarri:"ai ragazzi ho detto che bisogna giocare con grinta tutte partite"

Napoli, Spinazzola: ” si è spenta la fiammella”

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione

Ai microfoni Dazn , un’accigliato Leonardo Spinazzola dopo la sconfitta del Napoli (2-0) contro la Lazio.

“Oggi eravamo veramente scarichi ,è la testa che muove prima le gambe. Ho visto una squadra scarica , un contyrtacolpo domenica c’è stato , siamo stati tutto l’anno a rincorrere , la fiammella si è spenta, una s quadra come noi , non possiamo accerrare la sconfitta”

“Credevamo in quella fiammella un passo falso piteva riaprire tutto , dopo il pareggio di parma e la vittoria dell’Inter le speranze si sono sppente. Noi abbiamo continuato a spingere , ogbnuono di noi ha sperato, però oggi è stata una bruttissima partita , non c’è stata una cosa buona , dobbiamo convincerci che venerdì bisogna vincere per conquistare la Champions League”

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione
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