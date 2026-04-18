Serie A colpo dle Parma al Blu Energy Stadium. Udinese battuta 1-0

La 33a giornata della Serie A premia il Parma che batte l’Udinese 1-0.

La squadra allenata da Cuesta si porta a +12 sulle terzultime , quasi salvezza matematica.

Primo tempo senza emzioni , solo Atta si costruisce l’occasione migliore, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa Pellegrino, non torna in campo , l’attacca nte argentino colpito duramente alla testa durante il primo tempo, al suo posto sostituito da Elphege, il giovane attaccanate sblocca al 51′ facorito da unìingenuità di Ehizibue, l’assist di Strefezza . I ducali galavaniozzati dal vantaggio sfiorano anche il raddoppio ancora con Elphege. L’Udinese si scuote e con i cambia dalla panchina comincia a pressare il Parma che alza la solita Muraglia. L’Udinese si rende pericolosa nel finale: Solet e Zaniolo (murato da Suzuki al 96′) sprecano una clam. Finisce 1-0 per il Parma, che vede la salvezza coi suoi 39 punti. Udinese, invece, ferma a quota 43 punti e nel limbo di metà classifica.

IL TABELLINO

Udinese-Parma 0-1

UDINESE (3-4-2-1) – Okoye 5; Kristensen 6 (36′ st Mlacic sv), Kabasele 5, Solet 6.5; Ehizibue 5 (28′ st Oier Zarraga 6), Piotrowski 5.5 (20′ st Gueye 6), Karlström 6, Kamara 5.5 (20′ st Arizala 6); Ekkelenkamp 5.5 (28′ st Buksa 5.5), Atta 6; Zaniolo 6. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Camara, Miller. All. Runjaic.

PARMA (3-5-1-1) – Suzuki 6; Circati 6.5, Troilo 6, Ndiaye 6 (30′ st Britschgi 6); Delprato 6, Bernabé 5.5 (20′ st Ordóñez 6), Nicolussi Caviglia 6 (27′ st Estevez 6), Keita 6.5, Valeri 6; Strefezza 6.5 (20′ st Ondrejka 6); Pellegrino 5.5 (1′ st Elphege 7). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Almqvist, Oristanio, Sørensen, F. Carboni. All. Cuesta.

Arbitro: Di Marco.

Marcatore: 6′ st Elphege

Ammoniti: Zaniolo (U), Karlström (U).