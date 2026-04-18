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Milan . Allegri:”contro il Verona , partita importante”
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Milan . Allegri:”contro il Verona , partita importante”

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione

Massimiliano Allgeri, alla vigilia del match al bentegodi del Milna contro il Verona in conferenza stampa.

“Domani giochiamo dopo le ultime due sconfitte, in cui non abbiamo segnato gol perché nelle ultime 4 abbiamo fatto 3 partite senza segnare. Domani è una partita importante perché bisogna tornare alla vittoria: contro una squadra di contropiedisti ancora molto viva. Ci vuole una partita di squadra. Nell’arco della stagione un momento difficile c’è, va affrontato con serenità e facendo le cose in maniera ordinata: contro l’Udinese siamo stati disordinati. Mancano sei partite e domani è una partita importante per il nostro obiettivo da raggiungere: bisogna solamente giocare a calcio in serenità, con grande compattezza e ordine”.

Il nostro obiettivo da raggiungere: bisogna solamente giocare a calcio in serenità, con grande compattezza e ordine”.

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione
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