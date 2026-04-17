Como , Fabregas:”chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al Sassuolo”

Il Como sconfitto al mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo. Seconda sconfitta consecutiva per i lariani. Al termine del match , ai microfdoni Dazn il tecnico del Como Cesc Fabregas:” Chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al

Sassuolo. Non eravamo lucidi, palla troppo lenta e Laurienté difficile da controllare. Si guarda alla prossima. Questo non è il Sassuolo normale, che si difende tutta la partita per poi massacrarti in contropiede come hanno fatto. C‘era una densità di giocatori incredibile, abbiamo cercato in tutti i modi di entrare e oggi non era la giornata. Ogni gara è diversa. Cerchiamo di essere più completi possibile, oggi non siamo stati neanche al 10%. Male noi, complimenti al Sassuolo e pensiamo alla prossima partita da preparare”.