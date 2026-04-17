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Non sono un fesso”: la metamorfosi di Chivu che accende la corsa scudetto dell’Inter
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Non sono un fesso”: la metamorfosi di Chivu che accende la corsa scudetto dell’Inter

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

Cristian Chivu torna al centro della scena e lo fa con una dichiarazione che pesa più di un semplice sfogo: “Non sono un fesso”. Una frase netta, quasi tagliente, che racconta un percorso fatto di pressione, critiche e soprattutto di trasformazione. Per l’Inter, impegnata nella volata scudetto, il suo contributo – tecnico e soprattutto mentale – sta diventando sempre più evidente.

Negli ultimi mesi, Chivu ha vissuto un’evoluzione significativa nel suo ruolo e nella percezione pubblica. Da elemento spesso considerato marginale o sottovalutato, si è progressivamente imposto come una figura di riferimento nello spogliatoio e nelle dinamiche di squadra. Non solo per le prestazioni, ma per l’atteggiamento: più deciso, più consapevole, più presente nei momenti chiave.

La frase pronunciata in un momento di tensione non è passata inosservata. Dietro quelle parole c’è la risposta a un periodo in cui il difensore (o membro dello staff, a seconda della collocazione attuale) ha dovuto fare i conti con critiche e dubbi sul proprio peso all’interno del progetto nerazzurro. Una reazione che molti leggono come il segnale di una maturazione definitiva.

In casa Inter, intanto, la corsa scudetto entra nella fase decisiva e ogni dettaglio può fare la differenza. In questo contesto, anche la crescita individuale di un giocatore può diventare un fattore collettivo. Chivu, con il suo percorso, rappresenta proprio questo: un esempio di resilienza e di risposta sul campo e fuori.

Lo staff tecnico osserva con attenzione questa evoluzione, consapevole che la tenuta mentale del gruppo sarà decisiva fino all’ultima giornata. E se la stagione dell’Inter si deciderà sul filo dei punti, anche la “metamorfosi” di figure come Chivu potrebbe lasciare un segno più profondo del previsto.

Il campo, come sempre, darà l’ultima parola. Ma intanto, la sua voce – oggi più forte che mai – è già diventata parte della storia di questa corsa scudetto.

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione
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