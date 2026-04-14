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Serie A , Giudice sportivo:due giornate a Berardi , una a Ellestroms
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Serie A , Giudice sportivo:due giornate a Berardi , una a Ellestroms

Aprile 14, 2026
scritto daRedazione

Al termine della 13/a giornata di ritorno del campionato di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per due giornate Domenico Berardi (Sassuolo) “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”. Una giornata di squalifica e ammenda di 5.000 euro a Mikael Egill Ellertsson (Genoa) “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che porta agli spogliatoi spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra”.

Altri squalificati una giormnata:

Thomas Doig (Sassuolo), Morten Wetche Frendrup (Genoa), Ardian Ismajli (Torino), Ruslan Malinovskyi (Genoa) e Petar Sucic (Inter).

Aprile 14, 2026
scritto daRedazione
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