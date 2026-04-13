Lazio, Maurizio Sarri: “Gol fortuito, sconfitta immeritata”

FIRENZE – Amarezza nelle parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina , posticipo 32a giornata Serie . Il tecnico biancoceleste analizza la partita sottolineando come, a suo giudizio, il risultato penalizzi la prestazione dei suoi.

“Sconfitta immeritata – ha dichiarato Sarri nel post-partita –. La squadra ha fatto una buona gara sul piano del gioco e del possesso, ma purtroppo siamo stati poco concreti negli ultimi metri.”

L’allenatore della Lazio evidenzia proprio la mancanza di incisività offensiva:

“Abbiamo costruito, ma senza riuscire a trasformare quanto prodotto in vere occasioni da gol. In partite così equilibrate, basta un episodio per fare la differenza.”

Sarri si sofferma anche sull’atteggiamento della squadra:

“Non posso rimproverare molto ai ragazzi in termini di impegno. Però dobbiamo essere più cattivi sotto porta e più attenti in certe situazioni.”

Nel finale, la Lazio ha provato a recuperare senza successo:

“Abbiamo spinto fino alla fine, ma la Fiorentina si è difesa bene. Ci è mancata precisione nelle giocate decisive.”

Infine, uno sguardo al futuro:

“Dobbiamo ripartire dalla prestazione, ma migliorare nei dettagli. Il campionato è ancora aperto e abbiamo margini di crescita.”

Una sconfitta che lascia quindi rammarico in casa Lazio, con Sarri convinto che il risultato non rispecchi pienamente quanto visto in campo.