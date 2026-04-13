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Lazio, Maurizio Sarri: “Gol fortuito, sconfitta immeritata”
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Lazio, Maurizio Sarri: “Gol fortuito, sconfitta immeritata”

Aprile 13, 2026
scritto daRedazione

FIRENZE – Amarezza nelle parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina , posticipo 32a giornata Serie . Il tecnico biancoceleste analizza la partita sottolineando come, a suo giudizio, il risultato penalizzi la prestazione dei suoi.

Sconfitta immeritata – ha dichiarato Sarri nel post-partita –. La squadra ha fatto una buona gara sul piano del gioco e del possesso, ma purtroppo siamo stati poco concreti negli ultimi metri.”

L’allenatore della Lazio evidenzia proprio la mancanza di incisività offensiva:
“Abbiamo costruito, ma senza riuscire a trasformare quanto prodotto in vere occasioni da gol. In partite così equilibrate, basta un episodio per fare la differenza.”

Sarri si sofferma anche sull’atteggiamento della squadra:
“Non posso rimproverare molto ai ragazzi in termini di impegno. Però dobbiamo essere più cattivi sotto porta e più attenti in certe situazioni.”

Nel finale, la Lazio ha provato a recuperare senza successo:
“Abbiamo spinto fino alla fine, ma la Fiorentina si è difesa bene. Ci è mancata precisione nelle giocate decisive.”

Infine, uno sguardo al futuro:
“Dobbiamo ripartire dalla prestazione, ma migliorare nei dettagli. Il campionato è ancora aperto e abbiamo margini di crescita.”

Una sconfitta che lascia quindi rammarico in casa Lazio, con Sarri convinto che il risultato non rispecchi pienamente quanto visto in campo.

Aprile 13, 2026
scritto daRedazione
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