Fiorentina, Paolo Vanoli: “ vittoria meritata”

FIRENZE – Soddisfazione e misura nelle parole di Paolo Vanoli dopo l’1-0 con cui la Fiorentina ha superato la Lazio. Un successo pesante, arrivato al termine di una gara equilibrata e decisa nel primo tempo dal gol di Gosens.

“Bravi tutti – esordisce il tecnico viola nel post-partita –. I ragazzi hanno fatto una partita seria, contro un avversario forte. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e colpito nel momento giusto.”

Vanoli sottolinea l’importanza dell’atteggiamento collettivo, elemento chiave per portare a casa i tre punti:

“Questa è una vittoria di squadra. Mi è piaciuta la compattezza del gruppo, la disponibilità al sacrificio e la lucidità nelle scelte nei momenti decisivi.”

Sulla gestione del vantaggio, l’allenatore evidenzia i progressi della sua squadra:

“Nel nprimo tempo abbiamo trovato il gol. Poi siamo stati bravi a difendere con ordine, senza perdere equilibrio. È un segnale di maturità.”

Non manca un riferimento alla crescita nel percorso stagionale:

“Stiamo lavorando bene e si vede. Ma non dobbiamo fermarci: ogni partita è una battaglia e serve continuità.”

Infine, uno sguardo avanti, senza eccessi di entusiasmo:

“Godiamoci questa vittoria, ma da domani si pensa alla prossima. Il campionato è lungo e serve mantenere umiltà e concentrazione.”