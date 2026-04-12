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Serie A: Bologna -Lecce 2-0

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

Nella trentaduesima giornata di Serie A il Bologna ritrova i tre punti allo stadio Dall’Ara superando il Lecce 2-0

Parte bene il Lecce , Stulic spreca una grande occasione in contropiede a tu per tu con il giovane portiere Pessina.

Il Bologna prende il comando delle operazione e al 26′ passano in vanatggio con Freuler: errore di Ndaba che si perde Orsolini, traversa in pallonetto dell’esterno italiano e colpo di testa vincente in tap-in dello svizzero .

Ilgol non rallenta la voglia del Bologna di attaccare Anche do, Falcone salva su un sinistro velenoso di Orsolini. Nella ripresa la pèartita viaggia sugli stessi binari del primo tempo cose non cambiano: la squadra di Italiano sfiora più volte il raddoppio. In pieno recupero Bernardeschi serve Orsolini, che al 92’ di sinistro chiude i conti. Il Bologna sale a 48 punti in classifica, Lecce bloccato a 27 al terzultimo posto insieme alla Cremonese (pugliesi in zona retrocessione).

IL TABELLINO
Bologna-Lecce 2-0
Bologna (4-2-3-1): Pessina 6.5; Joao Mario 6.5 (dal 21’ st Zortea 6), Casale 6, Lucumi 6.5, Miranda 6; Freuler 7, Moro 6.5 (dal 40’ st Bernardeschi 7); Orsolini 7.5, Sohm 6.5 (dal 29’ st Pobega 6), Cambiaghi 6 (dal 29’ st Rowe 6); Castro 5.5 (dal 40’ st Odgaard sv). All. Italiano. A disp. Ravaglia, Franceschelli, Vitik, Heggem, De Silvestri, Castaldo. 
Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 5, Tiago Gabriel 6, Siebert 5., Ndaba 5 (dal 1’ st Gallo 6); Ramadani 6, Ngom 5.5 (dal 1’ st Gandelman 5.5); Pierotti 5.5 (dal 38’ st Sala sv), Coulibaly 6, Banda 5.5 (dal 19’ st N’Dri 6); Stulic 5 (dal 19’ st Cheddira 5.5). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Jean, Perez, Kovac, Helgason, Fofana, Marchwinski.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 26’ Freuler (B), 92’ Orsolini (B).
Ammoniti: Ngom (L), Siebert (L).

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