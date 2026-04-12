Bologna, Italiano soddisfatto a metà: “Buona gara, ma serve più concretezza”

BOLOGNA — Una prestazione convincente, ma senza il bottino pieno. Il Bologna esce dal confronto con il Lecce con sensazioni contrastanti, mentre nel post-partita Vincenzo Italiano analizza con lucidità quanto visto in campo.

Il tecnico rossoblù riconosce la qualità del gioco espresso dalla sua squadra, soprattutto nella gestione del possesso e nella capacità di costruire occasioni. Tuttavia, il rammarico principale resta la scarsa incisività sotto porta, un limite che ha impedito al Bologna di capitalizzare la mole di gioco prodotta.

“Abbiamo fatto una buona gara sotto tanti punti di vista, ma dovevamo essere più concreti negli ultimi metri”, è il concetto chiave espresso da Italiano, che fotografa bene l’andamento del match.

Il Bologna ha infatti mostrato un controllo prolungato della partita, mantenendo l’iniziativa e costringendo il Lecce a difendersi nella propria metà campo per lunghi tratti. La squadra salentina, dal canto suo, ha risposto con ordine e compattezza, riuscendo a restare in partita e a sfruttare le fasi in cui i padroni di casa hanno abbassato la precisione.

Proprio la mancanza di cinismo nei momenti decisivi diventa il tema centrale dell’analisi del tecnico. “Ci sono stati momenti in cui potevamo chiuderla”, sottolinea Italiano, evidenziando come la partita sia rimasta aperta fino agli ultimi minuti.

Nonostante il risultato non pienamente soddisfacente, il tecnico guarda avanti con fiducia. La prestazione, infatti, conferma la solidità del progetto e la qualità del gioco espresso, ma allo stesso tempo richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare nei dettagli.

Il messaggio è chiaro: il Bologna c’è, crea e gioca, ma per fare il salto di qualità serve più concretezza sotto porta. Una lezione che Italiano considera fondamentale per il prosieguo della stagione.