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Parma - Napoli, le probabili formazioni
Como -Inter , le prbabili formazioni

Como -Inter , le prbabili formazioni

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

Domenica 12 aprile, allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como ospita la capolista Inter. Lariani reduci dal pareggio contro l’Udinese , Nerazzurri dalla vittoria contro la Roma   in una sfida che promette spettacolo. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45.

Quì Como:il tecnico Cesc Fàbregas potrebbe optare pèer una linea difensiva a tre . Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Van der Brempt e Vojvoda, mentre in attacco Diao appare favorito su Douvikas per una maglia da titolare.

Quì Inter: assidata l’asseza del bomner e caputano Lautaro Martinez il tecnicio Cristian Chivu deve fare i conti con altre assenze importanti. In difesa mancherà ancora Bisseck per infortunio, con Acerbi pronto a prendere il suo posto. In attacco , Pio Esposito dovrebbe affiancare Marcus Thuram nel reparto offensivo.

Le probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Carlos, Kempf, Van der Brempt; Da Cunha, Perrone; Valle, Paz, Baturina; Diao. All. Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

ARBITRO: MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

Aprile 12, 2026
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