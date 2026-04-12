Como -Inter , le prbabili formazioni

Domenica 12 aprile, allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como ospita la capolista Inter. Lariani reduci dal pareggio contro l’Udinese , Nerazzurri dalla vittoria contro la Roma in una sfida che promette spettacolo. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45.
Quì Como:il tecnico Cesc Fàbregas potrebbe optare pèer una linea difensiva a tre . Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Van der Brempt e Vojvoda, mentre in attacco Diao appare favorito su Douvikas per una maglia da titolare.
Quì Inter: assidata l’asseza del bomner e caputano Lautaro Martinez il tecnicio Cristian Chivu deve fare i conti con altre assenze importanti. In difesa mancherà ancora Bisseck per infortunio, con Acerbi pronto a prendere il suo posto. In attacco , Pio Esposito dovrebbe affiancare Marcus Thuram nel reparto offensivo.
Le probabili formazioni
Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Carlos, Kempf, Van der Brempt; Da Cunha, Perrone; Valle, Paz, Baturina; Diao. All. Fabregas.
Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.
ARBITRO: MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI