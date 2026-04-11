Holm dopo Atalanta-Juventus: “Peccato, abbiamo fatto una buona gara”

Bergamo — Rammarico e consapevolezza nelle parole di Emil Holm al termine della sfida tra Atalanta e Juventus, decisa da un episodio nella ripresa e chiusa con la vittoria bianconera.

Il laterale svedese ha analizzato così la prestazione della sua squadra:

“Peccato, abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato solo il gol”.

Holm ha sottolineato come l’Atalanta abbia creato le occasioni per indirizzare l’incontro, senza però riuscire a concretizzare:

“Quando non segni contro squadre come la Juventus, poi vieni punito alla prima occasione”.

Decisivo il momento subito dopo l’intervallo, che ha cambiato l’inerzia del match. Da lì in poi i nerazzurri hanno provato a reagire con intensità, ma senza riuscire a trovare la rete del pareggio.

Il giocatore ha comunque evidenziato il suo infortunio quaspetti positivi nella prestazione:

“Dobbiamo ripartire dal gioco e dall’atteggiamento, ma serve più cattiveria sotto porta”.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca all’Atalanta, ma anche indicazioni utili in vista dei prossimi impegni stagionali.