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Holm dopo Atalanta-Juventus: “Peccato, abbiamo fatto una buona gara”
La Juventus espugna Bergamo: Atalanta battuta di misura

Holm dopo Atalanta-Juventus: “Peccato, abbiamo fatto una buona gara”

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione

Bergamo — Rammarico e consapevolezza nelle parole di Emil Holm al termine della sfida tra Atalanta e Juventus, decisa da un episodio nella ripresa e chiusa con la vittoria bianconera.

Il laterale svedese ha analizzato così la prestazione della sua squadra:
“Peccato, abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato solo il gol”.

Holm ha sottolineato come l’Atalanta abbia creato le occasioni per indirizzare l’incontro, senza però riuscire a concretizzare:
“Quando non segni contro squadre come la Juventus, poi vieni punito alla prima occasione”.

Decisivo il momento subito dopo l’intervallo, che ha cambiato l’inerzia del match. Da lì in poi i nerazzurri hanno provato a reagire con intensità, ma senza riuscire a trovare la rete del pareggio.

Il giocatore ha comunque evidenziato il suo infortunio quaspetti positivi nella prestazione:
“Dobbiamo ripartire dal gioco e dall’atteggiamento, ma serve più cattiveria sotto porta”.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca all’Atalanta, ma anche indicazioni utili in vista dei prossimi impegni stagionali.

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione
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