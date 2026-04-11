Cagliari–Cremonese 1-0, Giampaolo: “Buona gara fino al gol, poi ci è mancata reazione”

La Cremonese esce sconfitta dalla trasferta contro il Cagliari per 1-0, al termine di una gara decisa da un episodio ma caratterizzata, secondo Marco Giampaolo, da due facce ben distinte. Nel post partita, l’allenatore grigiorosso ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, evidenziando rammarico soprattutto per il finale.

“La squadra mi è piaciuta molto fino al gol, poi non siamo riusciti a reagire”, ha dichiarato Giampaolo, sottolineando come l’inerzia della partita sia cambiata dopo la rete subita dai rossoblù.

Il tecnico ha infatti evidenziato che, fino allo svantaggio, la Cremonese aveva mostrato ordine, compattezza e buona gestione del possesso, riuscendo a limitare le iniziative del Cagliari e a mantenere equilibrio in campo. Tuttavia, l’episodio del gol ha inciso profondamente sulla struttura mentale della squadra.

Giampaolo ha espresso particolare delusione per la fase successiva allo svantaggio, nella quale la Cremonese avrebbe perso lucidità e aggressività: “Quello che non mi è piaciuto è il finale, non siamo riusciti a mettere pressione né a creare occasioni”.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha parzialmente difeso la prestazione complessiva, definendo la prova “discreta” ma insufficiente per portare a casa punti in uno scontro delicato per la classifica.

Per la Cremonese si tratta di un passo falso pesante nella corsa salvezza, con la necessità di ritrovare subito continuità e soprattutto una reazione mentale più forte nei momenti decisivi delle partite.