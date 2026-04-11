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Cagliari–Cremonese 1-0, Pisacane: “Vittoria importante ma non è ancora finita”
Serie A finale : Milan – Udinese 0-3
Cagliari–Cremonese 1-0, Giampaolo: “Buona gara fino al gol, poi ci è mancata reazione”

Serie A finale : Milan – Udinese 0-3

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione
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