Cagliari–Cremonese 1-0, Pisacane: “Vittoria importante ma non è ancora finita”

Il Cagliari supera la Cremonese per 1-0 in una gara tesa e molto combattuta, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Nel post partita, l’allenatore Fabio Pisacane ha mantenuto però i toni bassi, invitando l’ambiente alla prudenza nonostante il successo.

“È una vittoria che vale tanto, ma la salvezza non è ancora fatta”, ha dichiarato il tecnico rossoblù, sottolineando come il percorso della squadra sia ancora lungo e richieda massima concentrazione fino al termine del campionato.

Pisacane ha evidenziato la capacità dei suoi di soffrire nei momenti chiave del match, soprattutto contro una Cremonese organizzata e aggressiva. “La squadra ha seguito il piano gara e ha saputo restare compatta anche nei momenti difficili”, ha spiegato, rimarcando l’atteggiamento collettivo come elemento decisivo del successo.

L’allenatore ha poi messo l’accento anche sugli aspetti fisici e sulla gestione di alcuni giocatori rientrati da infortuni, segnale di una rosa che sta gradualmente ritrovando condizione e alternative.

Infine, Pisacane ha commentato con sincerità la propria esultanza al triplice fischio, segno della forte tensione vissuta durante la gara: un momento di liberazione più emotivo che definitivo, in un cammino salvezza ancora tutto da scrivere.

Il Cagliari, con questa vittoria, compie un passo importante ma non decisivo. Il messaggio dello staff tecnico resta chiaro: serve continuità per trasformare i tre punti in un reale traguardo stagionale.