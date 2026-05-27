Fiorentina, scelto Grosso per la ripartenza: al via un nuovo progetto viola

La Fiorentina si prepara a inaugurare una nuova era affidandosi a Fabio Grosso. Dopo una stagione vissuta tra difficoltà e tensioni, la dirigenza viola ha deciso di voltare pagina e costruire un progetto tecnico completamente rinnovato.

Dietro questa scelta c’è il lavoro di Fabio Paratici, arrivato a Firenze nei mesi scorsi con l’obiettivo di rilanciare il club. Nonostante il buon lavoro svolto da Paolo Vanoli, bravo a guidare la squadra verso una salvezza complicata, la società ritiene sia arrivato il momento di aprire un nuovo ciclo.

Il profilo di Grosso è stato considerato ideale per il futuro della Fiorentina: giovane, ambizioso e con una chiara identità offensiva. L’ex tecnico del US Sassuolo Calcio ha impressionato per qualità di gioco e gestione del gruppo, attirando l’interesse di diversi club.

Anche Giovanni Carnevali avrebbe voluto continuare il percorso con Grosso in Emilia, magari proponendogli un rinnovo del contratto attualmente valido fino al 2027. Tuttavia, l’allenatore sembra deciso a cogliere una nuova opportunità per compiere un ulteriore salto nella propria carriera.

Tra la Fiorentina e Grosso sarebbe già stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di un contratto biennale da circa un milione e mezzo di euro a stagione. Prima dell’annuncio ufficiale, però, il club dovrà definire la separazione con Vanoli, il cui accordo in scadenza a giugno non verrà prolungato.

Dopo gli ultimi passaggi formali, il nuovo progetto viola potrà finalmente prendere forma con Fabio Grosso al centro della rinascita gigliata.