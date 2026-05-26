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Vardy pronto al divorzio dalla Cremonese: fine dell’avventura in Serie A

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

Jamie Vardy è pronto a dire addio alla US Cremonese dopo una sola stagione nel campionato italiano.

L’attaccante inglese, 39 anni, avrebbe infatti comunicato alla società la volontà di rescindere il contratto, aprendo così la strada a una nuova esperienza professionale lontano dall’Italia.

La sua parentesi in Serie A si chiude con un bilancio di 29 presenze e 7 gol: un rendimento fatto di momenti alterni, ma comunque significativo considerando l’esperienza e il ruolo del giocatore nel gruppo.

Ora Vardy è alla ricerca di una nuova destinazione per proseguire la sua carriera, valutando le ultime opportunità prima di una possibile fase finale del suo percorso da calciatore.

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione
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