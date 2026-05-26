Milan, dopo Allegri chi guiderà la rinascita? I tifosi invocano Conte, Cardinale prepara la rivoluzione

Il futuro del Milan torna al centro del dibattito dopo settimane di tensioni, risultati altalenanti e una stagione ben al di sotto delle aspettative. L’esonero fo di Massimiliano Allegri aleggia con i licenziamenti di Furlan . Moncada e il diesse Igle Tare è stato un vero terremoto all’inter del club Rossonero.

Dopo il terremoto che ha cambiato il volto del Milan , i tifosi fanno sentiure la loro voce con una richiuesta precisa: affidare la panchina rossonera ad Antonio Conte per aprire un nuovo ciclo vincente.

La piazza rossonera sogna un tecnico carismatico, capace di riportare mentalità, disciplina e fame di vittorie. Conte rappresenta l’identikit perfetto per una tifoseria stanca di progetti incompiuti e di stagioni anonime. Sui social e nelle radio milanesi il nome dell’ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli è ormai il più citato. Un segnale forte che arriva direttamente dal popolo nilanista.A uesto punto , toccherà a Zlatan Ibrahimovic decidere a chi affidare la panchina del ‘Diavolo’. Secondo voci non ufficiali altri nomi sarebbero in lizza:Andoni Iraola, di Xavi Hernandez. L’ex centrocampista del Barça e della nazionale spagnola è fermo dal 2024, quando terminò la sua avventura da allenatore dei Catalani. Rimane in caldo quella di Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna.

Ma il tema allenatore è soltanto la punta dell’iceberg. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, starebbe valutando una vera rivoluzione tecnica e societaria. Dopo gli investimenti delle ultime stagioni e i risultati non all’altezza, la dirigenza sarebbe pronta a cambiare strategia, puntando su figure di esperienza internazionale e su un progetto più ambizioso.

Il possibile arrivo di Conte porterebbe inevitabilmente anche una profonda trasformazione della rosa. Il tecnico salentino pretende garanzie sul mercato, giocatori funzionali al suo sistema e una società pronta a competere subito per lo scudetto. Alcuni senatori potrebbero salutare, mentre diversi giovani talenti potrebbero essere confermati come base del nuovo corso.

Intanto il clima attorno al Milan resta caldo. I tifosi chiedono chiarezza, programmazione e soprattutto risultati. Dopo anni di alti e bassi, la sensazione è che l’estate rossonera possa diventare una delle più decisive dell’ultimo decennio.

Conte resta il sogno. Cardinale prepara le mosse. E il Milan aspetta di capire quale sarà il volto del proprio futuro.