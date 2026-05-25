Roland Garros, Shelton vola al 2° turno. Ruud soffre, addio Wawrinka

Prima giornata intensa al Roland Garros con diverse conferme, qualche sorpresa e l’emozionante saluto di Stan Wawrinka al pubblico parigino. Avanzano senza particolari problemi Ben Shelton e Andrey Rublev, mentre serve una battaglia infinita a Casper Ruud per conquistare il pass per il secondo turno.

Shelton impeccabile, Rublev supera il test Buse

Prestazione solida per Shelton, testa di serie numero 5, che elimina lo spagnolo Daniel Mérida con un netto 6-3, 6-3, 6-4. Lo statunitense conferma il suo ottimo stato di forma e approda al secondo turno senza concedere particolari occasioni all’avversario.

Avanza anche Rublev, protagonista di un match più complicato del previsto contro il peruviano Ignacio Buse. Il russo si impone 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 dopo oltre tre ore di gioco e ora affronterà l’argentino Ugo Carabelli.

Kokkinakis firma l’impresa, fuori Lehecka

Tra i match più spettacolari di giornata spicca la vittoria di Thanasi Kokkinakis contro Terence Atmane. L’australiano rimonta e vince al quinto set 6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 dopo quasi quattro ore e mezza di battaglia. Decisivo il crollo del francese, avanti 5-3 nel set decisivo e incapace di chiudere il match.

Sorpresa anche nell’eliminazione di Jiri Lehecka, testa di serie numero 12, sconfitto in tre set da Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

L’ultimo Roland Garros di Wawrinka

Si chiude invece al primo turno l’avventura di Wawrinka, omaggiato dal pubblico francese in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione nello Slam parigino. Lo svizzero cede all’olandese Jesper De Jong per 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in un match combattuto ma sempre controllato dal lucky loser.

Jodar impressiona, Ruud sopravvive

Ottimo debutto anche per il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, che domina Aleksandar Kovacevic con un perentorio 6-1, 6-0, 6-4. Per il classe emergente iberico si tratta della seconda vittoria in carriera in un torneo del Grande Slam.

Da brividi invece il successo di Ruud contro Roman Safiullin. Il norvegese spreca cinque match point nel terzo set, crolla nel quarto perso 6-0 accusando anche problemi fisici, ma riesce a reagire nel quinto imponendosi 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2 dopo quasi quattro ore di gioco.

I principali risultati del primo turno

Uomini

De Minaur b. Samuel 6-4, 6-4, 6-2

De Jong b. Wawrinka 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Rublev b. Buse 6-3, 6-7, 6-3, 7-5

Ruud b. Safiullin 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2

Shelton b. Mérida 6-3, 6-3, 6-4

Donne