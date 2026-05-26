Roma ufficializza il colpo Malen: 25 milioni e firma fino al 2030

ç’AS Roma ha annunciato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Donyell Malen, con un contratto valido fino al 30 giugno 2030. L’operazione, chiusa per circa 25 milioni di euro versati all’Aston Villa, rappresenta uno dei movimenti più rilevanti della sessione invernale.

L’attaccante olandese, arrivato inizialmente in prestito, ha avuto un impatto immediato in giallorosso: 20 presenze e 15 gol complessivi, numeri che lo hanno reso rapidamente un punto di riferimento offensivo per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini.