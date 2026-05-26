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Venezia , fatta per Basic , ora spunta a Fullkrug

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

Venezia sta progettando un mercato di grandi nomi. Dopo la cessione di Doumbia per 25 milioni circa allo Sporting Lisbona, i lagunari si stanno muovendo per rinforzare la rosa per la Serie A. Il primo colpo è Toma Basic: il centrocampista arriva a parametro zero dalla Lazio, società con cui aveva un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Il croato ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno.

Sistemata la questione centrocampo, il Venezia si occuperà del dossier attaccante. Il nome in pole position è quello di Niclas Fullkrug, centroavanti tedesco del West Ham visto negli ultimi sei mesi in prestito al Milan. Anche il 9 ex Dortmund è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero.  

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione
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