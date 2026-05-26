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Champions League 2026: la nuova fase a 36 squadre prende forma

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

La nuova edizione della Champions League è ormai alle porte e il quadro della fase principale è quasi completo. Sono già 29 le squadre qualificate alla fase a 36, mentre gli ultimi 7 posti disponibili saranno assegnati attraverso i turni preliminari estivi, che promettono grande equilibrio e sfide decisive.

L’Italia sarà protagonista con quattro club: l’Inter, inserita in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como, vera sorpresa, al debutto assoluto nella competizione e collocato in quarta fascia.

Il sorteggio della fase iniziale è in programma giovedì 27 agosto a Nyon, quando verranno definiti gli accoppiamenti della nuova fase campionato.

Le fasce della Champions League

Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray

Fasce ancora in definizione: Slavia Praga e Stoccarda sono già certe della partecipazione, ma la loro collocazione definitiva dipenderà dall’esito dei preliminari.

Quarta fascia: Como, Lens

Ultimi posti disponibili

Rimangono 7 slot ancora da assegnare, che verranno decisi nei turni preliminari estivi. Diverse squadre storiche proveranno a conquistare l’accesso alla fase principale.

Tra le principali candidate figurano Lione e Bodø/Glimt, che in caso di qualificazione si posizionerebbero in terza fascia. In quarta fascia invece potrebbero finire club come Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Celtic, AEK Atene e Viking, ancora in piena corsa per un posto tra le grandi d’Europa.

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione
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