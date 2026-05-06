Bayern-PSG, le probabili formazioni: Kane guida la rimonta, tridente stellare per Luis Enrique

All’Allianz Arena va in scena una semifinale di ritorno di UEFA Champions League che promette spettacolo puro. Il 5-4 maturato all’andata al Parco dei Principi lascia tutto aperto: il Bayern Monaco è chiamato a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico, mentre il PSG difende un vantaggio minimo ma prezioso.
Bayern, tutto su Kane: Kompany sceglie l’undici tipo
Vincent Kompany non rinuncia ai suoi punti fermi e si affida al consueto 4-2-3-1. In porta c’è Manuel Neuer, protetto dalla linea difensiva composta da Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies.
In mediana agirà la coppia Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlović, mentre sulla trequarti spazio alla qualità di Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz.
Davanti, inevitabilmente, il riferimento è Harry Kane, chiamato a trascinare i bavaresi nella rimonta. Assenze pesanti per i tedeschi, con Gnabry e Guerreiro indisponibili.
PSG, Hakimi out: Zaïre-Emery adattato terzino
Problemi in difesa per Luis Enrique, che deve fare a meno di Achraf Hakimi. Al suo posto, soluzione d’emergenza con Warren Zaïre-Emery arretrato sulla linea difensiva.
Davanti a Matvey Safonov agiranno Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes.
A centrocampo confermato il trio Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves.
In attacco nessun dubbio: tridente di talento con Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
Le probabili formazioni
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
Allenatore: Kompany
PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Allenatore: Luis Enrique
Il copione è già scritto solo sulla carta: Bayern obbligato a vincere, PSG pronto a colpire in transizione. Con queste premesse, un’altra notte di Champions ad altissima intensità sembra inevitabile.
DOVE VEDERE BAYERN-PSG: CANALE TV E STREAMING
Bayern-PSG, semifinale di ritorno della Champions 2025/2026, sarà trasmessa e visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.