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Bayern-PSG, le probabili formazioni: Kane guida la rimonta, tridente stellare per Luis Enrique
“Conta solo vincere”: Kompany tra spettacolo e pragmatismo, Bayern a caccia della rimonta sul PSG

Bayern-PSG, le probabili formazioni: Kane guida la rimonta, tridente stellare per Luis Enrique

Maggio 6, 2026
scritto daRedazione

All’Allianz Arena va in scena una semifinale di ritorno di UEFA Champions League che promette spettacolo puro. Il 5-4 maturato all’andata al Parco dei Principi lascia tutto aperto: il Bayern Monaco è chiamato a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico, mentre il PSG difende un vantaggio minimo ma prezioso.

Bayern, tutto su Kane: Kompany sceglie l’undici tipo

Vincent Kompany non rinuncia ai suoi punti fermi e si affida al consueto 4-2-3-1. In porta c’è Manuel Neuer, protetto dalla linea difensiva composta da Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies.

In mediana agirà la coppia Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlović, mentre sulla trequarti spazio alla qualità di Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz.

Davanti, inevitabilmente, il riferimento è Harry Kane, chiamato a trascinare i bavaresi nella rimonta. Assenze pesanti per i tedeschi, con Gnabry e Guerreiro indisponibili.

PSG, Hakimi out: Zaïre-Emery adattato terzino

Problemi in difesa per Luis Enrique, che deve fare a meno di Achraf Hakimi. Al suo posto, soluzione d’emergenza con Warren Zaïre-Emery arretrato sulla linea difensiva.

Davanti a Matvey Safonov agiranno Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes.

A centrocampo confermato il trio Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves.

In attacco nessun dubbio: tridente di talento con Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
Allenatore: Kompany

PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Allenatore: Luis Enrique

Il copione è già scritto solo sulla carta: Bayern obbligato a vincere, PSG pronto a colpire in transizione. Con queste premesse, un’altra notte di Champions ad altissima intensità sembra inevitabile.

DOVE VEDERE BAYERN-PSG: CANALE TV E STREAMING

Bayern-PSG, semifinale di ritorno della Champions 2025/2026, sarà trasmessa e visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Maggio 6, 2026
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