Pescara, tensione dopo il ko di Padova: la Curva Nord tuona, nel mirino anche Insigne

Il clima in casa Pescara si fa sempre più teso dopo la sconfitta pesante sul campo del Padova, un risultato che complica in modo significativo la corsa salvezza dei biancazzurri. La squadra abruzzese, ora costretta a inseguire un vero e proprio miracolo per agganciare i play-out, è finita al centro di una forte contestazione da parte del tifo organizzato.

A far esplodere la rabbia è stato soprattutto l’episodio del rigore fallito da Russo, che ha pesato in maniera decisiva sull’esito della gara. Tuttavia, le critiche dei tifosi non si sono fermate al singolo episodio: sotto accusa è finito anche Insigne, colpevole – secondo la Curva Nord – di non essersi assunto la responsabilità di calciare un penalty ritenuto fondamentale.

Attraverso un comunicato ufficiale, il tifo organizzato ha espresso tutta la propria delusione per quanto accaduto a Padova, definendo la prestazione e alcuni episodi della gara “vergognosi”, ma ribadendo al tempo stesso la volontà di restare al fianco della squadra nell’ultima, delicatissima sfida di campionato contro lo Spezia.

Nel messaggio non manca però un avvertimento chiaro: in caso di esito negativo della stagione, la tifoseria chiede che vengano individuate e riconosciute le responsabilità di quanto accaduto, con conseguenze per chi ha deluso le aspettative.

Nonostante la rabbia, la Curva Nord ha confermato il proprio sostegno per il match decisivo, sottolineando ancora una volta il legame identitario con la squadra e con la città, in un momento che potrebbe risultare decisivo per il futuro del club.

Il Pescara, dunque, si prepara a vivere una settimana di grande pressione, tra campo e tensione ambientale, con l’obbligo di reagire per tenere viva la speranza salvezza.