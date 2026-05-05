Fàbregas giura fedeltà al Como: “Potrei restare qui altri 10 anni”

Il richiamo della Premier League può aspettare. Cesc Fàbregas sorprende tutti e, in un’intervista al Daily Telegraph, e riportata da sportmediaset.it allontana le voci di mercato che lo accostano a club di primo piano come il Chelsea FC, ribadendo la sua piena dedizione al progetto Como .

“Potrei restare qui anche altri dieci anni”, ha dichiarato il tecnico spagnolo, sottolineando come il fascino del campionato inglese non rappresenti una priorità immediata. Un concetto rafforzato anche da un ricordo legato a José Mourinho: “Mi disse che aveva ancora 30 anni di carriera davanti. Il tempo non manca”.

Un progetto costruito su misura

A Como, Fàbregas non è solo allenatore, ma figura centrale di un progetto tecnico ambizioso. Dalla gestione del mercato alla progettazione delle strutture, ogni dettaglio passa dalle sue mani. “Prendo tutte le decisioni calcistiche”, spiega, evidenziando il rapporto di fiducia con la dirigenza.

Persino la palestra e alcune modifiche allo stadio portano la sua firma, con idee ispirate anche all’esperienza con Arsène Wenger. Tra queste, la scelta di ampliare il campo per favorire un gioco basato sul possesso e sull’ampiezza.

Identità prima dei risultati

La filosofia di Fàbregas è chiara: vincere sì, ma con un’identità precisa. “Alleno per passione, non solo per il risultato”, ha spiegato. Un calcio fatto di costruzione, idee e convinzioni, lontano da schemi più diretti o speculativi.

Una carriera nata per caso

Curioso anche il racconto della sua transizione da calciatore ad allenatore, avvenuta quasi per caso durante la pandemia. Senza piani prestabiliti, Fàbregas ha bruciato le tappe, trovandosi rapidamente a guidare una squadra in crescita.

Niente nazionale: “Amo il campo”

Infine, nessuna tentazione per una panchina internazionale. “Amo il lavoro quotidiano, stare sul campo, lavorare con i giovani”, ha concluso. Un’ulteriore conferma di una scelta controcorrente, che mette al centro il progetto Como e una visione di calcio costruita giorno dopo giorno.