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Under 21, Nunziata sulla panchona degli Azzurrini.Ultimo test stagionale: Italia-Albania a Fontanafredda

Under 21, Nunziata sulla panchona degli Azzurrini.Ultimo test stagionale: Italia-Albania a Fontanafredda

Maggio 5, 2026
scritto daRedazione

Ultima uscita della stagione per la Italia Under-21, attesa lunedì 8 giugno alle ore 18.15 contro l’Albania Under-21 in amichevole allo stadio comunale “Omero Tognon” di Fontanafredda. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Si tratta della settima sfida tra le due selezioni giovanili: il bilancio è nettamente favorevole agli Azzurrini, con cinque vittorie e un pareggio, arrivato nel 2016 in un’amichevole terminata 0-0 a San Benedetto del Tronto.

Nunziata guida gli Azzurrini

Per l’occasione la squadra sarà affidata a Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 20, chiamato a sostituire Silvio Baldini impegnato con la Nazionale maggiore. Per Nunziata si tratta di un ritorno sulla panchina dell’Under 21, che ha già guidato in 23 occasioni tra il 2023 e il 2025.

Un ritorno a Fontanafredda dopo quasi 40 anni

La sfida contro l’Albania rappresenta anche un evento raro per la sede del match: sarà infatti solo la seconda partita della storia dell’Under 21 a Fontanafredda. L’unico precedente risale al novembre 1986, quando gli Azzurrini pareggiarono 0-0 contro l’Austria. In quella gara erano presenti in campo anche futuri protagonisti del calcio italiano come Nicola Berti, Alessandro Costacurta e Paolo Maldini.

Un test utile per chiudere la stagione e continuare il percorso di crescita del gruppo in vista dei prossimi impegni internazionali.

Maggio 5, 2026
scritto daRedazione
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