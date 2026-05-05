Lautaro da condottiero rilancia: “Non basta lo scudetto, voglio continuare a vincere con l’Inter”

Dopo aver guidato l’Inter alla conquista del ventesimo scudetto, Lautaro Martínez non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il capitano nerazzurro, intervenuto durante i festeggiamenti, ha parlato sia del presente che del futuro, mettendo a tacere anche le recenti voci di mercato: la sua volontà è quella di restare a lungo a Milano.

“Sì, resterò”, ha dichiarato senza esitazioni, ribadendo il forte legame con il club. Poi un bilancio sulla crescita della squadra: quando arrivò, ha spiegato, l’Inter non viveva un periodo ricco di successi come quello attuale. Oggi invece il club è tornato stabilmente ai vertici, tra titoli nazionali e finali europee.

Ma per Lautaro questo è solo l’inizio. La mentalità, ha sottolineato, deve essere sempre la stessa: ambire a nuovi traguardi. “Quando inizi a vincere, vuoi farlo ancora di più”, il senso del suo messaggio, rivolto anche ai compagni.

Il prossimo obiettivo è già chiaro: la finale di Coppa Italia, che potrebbe regalare un altro trofeo e rendere la stagione ancora più significativa. Senza dimenticare le ultime partite di campionato, da affrontare con serietà nonostante il titolo già in tasca.

Per il capitano nerazzurro, dunque, non è tempo di accontentarsi: il futuro passa ancora dalla fame di vittorie.