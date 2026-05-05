Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Como – Napoli 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Quì Napoli, ritorno teso per Lukaku: faccia a faccia con Conte, futuro in bilico
Arbitri, l’inchiesta entra nel vivo: nel mirino i rapporti con i club. Rocchi verso la linea difensiva del Codice

Arbitri, l’inchiesta entra nel vivo: nel mirino i rapporti con i club. Rocchi verso la linea difensiva del Codice

Maggio 5, 2026
scritto daRedazione

Prosegue l’indagine sul mondo arbitrale e si allarga il raggio d’azione della procura. Dopo i primi interrogatori, il pm Ascione è pronto a convocare anche i Club Referee Manager, figure presenti nei club di Serie A incaricate di gestire i rapporti con l’Associazione Italiana Arbitri.

Si tratta di dirigenti — spesso ex fischietti — che fungono da intermediari ufficiali tra le società e il sistema arbitrale. Il loro riferimento è il coordinatore Aia per i club, ruolo affidato in questa stagione a Andrea De Marco (in precedenza ricoperto da Riccardo Pinzani). Tra i nomi coinvolti figurano diversi ex arbitri oggi inseriti negli organigrammi societari.

Le regole sono chiare solo sulla carta: i contatti devono passare attraverso queste figure, evitando rapporti diretti con i vertici arbitrali. Tuttavia, sono previste deroghe. In presenza di episodi particolari — errori evidenti o situazioni controverse — anche altri dirigenti possono interfacciarsi con l’Aia, purché in modo circoscritto.

È proprio in questo spazio grigio che si inserisce la posizione del designatore Gianluca Rocchi. Il punto chiave è stabilire se i suoi contatti con dirigenti di club possano configurare una violazione.

Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, però, il semplice dialogo non basta. L’articolo 22 non vieta in modo assoluto le comunicazioni tra designatore e società: a fare la differenza è l’eventuale finalità. Solo rapporti continuativi o orientati a procurare vantaggi sportivi possono diventare illeciti.

Tradotto: parlare non è reato. Perché l’accusa regga, sarà necessario dimostrare l’esistenza di pressioni o favori concreti. Al momento, dalle intercettazioni emergono tensioni e malumori, ma non elementi sufficienti a provare un sistema illecito.

L’inchiesta resta aperta e si muove su un terreno sottile, dove il confine tra confronto legittimo e interferenza indebita è ancora tutto da definire.

Maggio 5, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Quì Napoli, ritorno teso per Lukaku: faccia a faccia con Conte, futuro in bilico

Maggio 5, 2026

Recommended for You

Quì Napoli, ritorno teso per Lukaku: faccia a faccia con Conte, futuro in bilico

Forentina, Vanoli tra salvezza e futuro: “Restare? Sarebbe bello, ma decide il club”

Sarri esplode sul derby alle 12:30: “Decisione senza senso, così si rischia la salute dei giocatori”

Roma, Gasperini alza la voce: “Lavoro con le mie idee, altrimenti vado via”

Inter, la ricetta di Ausilio: “Uomini, giovani e quella scintilla nata al Mondiale”