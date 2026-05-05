Roma travolgente, Fiorentina annientata: 4-0 all’Olimpico e Champions nel mirino

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I giallorossi dominano dal primo minuto, approfittano dei passi falsi di Milan e Juventus e si portano a un solo punto dal quarto posto

Roma show, Fiorentina al tappeto. Nel posticipo della 35ª giornata di Serie A, la squadra di Gasperini firma una prestazione autoritaria e batte 4-0 i viola, rilanciando con forza le proprie ambizioni Champions. Un successo netto, mai in discussione, che consente ai giallorossi di accorciare ulteriormente sulla zona europea in una corsa sempre più serrata.

All’Olimpico basta poco per capire l’andamento della gara: la Roma prende subito il controllo del gioco, impone ritmo e qualità, mentre la Fiorentina fatica a contenere le iniziative avversarie. Il vantaggio arriva al 13’, quando Mancini svetta su calcio d’angolo battuto da Pisilli e insacca di testa. Neanche il tempo di reagire e quattro minuti dopo arriva il raddoppio: Wesley si libera al limite e lascia partire un destro preciso che si infila nell’angolino basso.

La squadra di Vanoli accusa il colpo e non riesce a riorganizzarsi. La Roma continua a spingere e al 34’ cala il tris con Hermoso, bravo a sfruttare l’assist di Koné. De Gea evita un passivo ancora più pesante nel finale di primo tempo, ma la sensazione è che la partita sia già indirizzata.

Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il baricentro, mostrando qualche spunto con Parisi e Braschi, ma l’illusione dura poco. Al 58’ arriva il quarto gol: cross preciso di Malen e inserimento vincente di Pisilli, che chiude definitivamente i conti. Da quel momento la Roma gestisce senza affanni, risparmiando energie in vista del finale di stagione.

Tre punti pesantissimi per i giallorossi, che sfruttano al meglio il doppio stop di Milan e Juventus e si portano a quota 64 punti, a una sola lunghezza dal quarto posto. Con tre giornate ancora da disputare, la corsa alla Champions League resta apertissima e più incerta che mai.

Situazione diversa per la Fiorentina, che esce ridimensionata ma resta vicina all’obiettivo salvezza: ai viola basta un punto nelle ultime gare per la matematica permanenza in Serie A.

All’Olimpico, però, è solo festa giallorossa: la Roma c’è, e ora sogna davvero in grande.

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 4-0

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini (27′ st Ghilardi), N’Dicka, Hermoso (37′ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné (7′ st El Shaarawy), Wesley; Soulé (27′ st Dybala), Pisilli; Malen (37′ st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3) – de Gea; Dodò, Pongracic (1′ st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Brescianini (30′ st Fazzini), Fagioli (30′ st Fabbian), Ndour; Harrison (1′ st Parisi), Gudmundsson (1′ st Braschi), Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 13′ Mancini (R), 17′ Wesley (R), 34′ Hermoso (R), 13′ st Pisilli (R).

Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R).