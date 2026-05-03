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Miami è ai piedi di "Kimi" Antonelli: tris iridato e fuga Mondiale. Beffa Leclerc nel finale
Inter , Di Marco : una vittoria speciale”
Inter, l'orgoglio dei Campioni: "Dalle delusioni alla gloria"

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Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

Questo scudetto è qualcosa di speciale, dopo l’anno scorso non è stato per niente facile ripartire. Tutti abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l’abbiamo raggiunti tutti insieme”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter Federico Dimarco, dopo la vittoria dei nerazzurri dello scudetto. “Ovviamente la passata stagione è stata una grandissima delusione, arrivando in fondo a tutto e non vincendo niente. Il mister ci ha dato stimoli diversi e oggi abbiamo coronato il sogno che avevamo da inizio stagione, cioè di vincere il campionato – ha aggiunto a Sky –

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione
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