Il Sassuolo è ancora un incubo per il Milan: Berardi e Laurienté affondano i rossoneri

REGGIO EMILIA – Il Mapei Stadium si conferma terra proibita per il Milan. Nella 35ª giornata di Serie A, il Sassuolo batte i rossoneri per 2-0, complicando maledettamente i piani di alta classifica della squadra di Allegri e rilanciando le proprie ambizioni di metà classifica.

Berardi colpisce subito, Tomori rovina tutto

L’avvio del match è uno shock per gli ospiti. Dopo soli cinque minuti, il Sassuolo è già avanti: Laurienté scappa sulla fascia e serve un pallone d’oro per Domenico Berardi; il capitano neroverde non sbaglia e, con il suo classico piattone sinistro, batte Maignan infilando l’angolo opposto.

Il Milan appare frastornato e fatica a reagire. Maignan è costretto agli straordinari per negare il raddoppio a Nzola, servito bene tra le linee. Al 24’, la situazione precipita: Fikayo Tomori, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti per un intervento scomposto. Espulsione inevitabile e rossoneri in dieci uomini per oltre un’ora di gioco.

Laurienté chiude i conti, Grosso esulta

Nella ripresa, la squadra di Fabio Grosso approfitta subito della superiorità numerica. Al 47’, una splendida combinazione nello stretto tra Thorstvedt e Laurienté libera il francese in area: conclusione potente che fulmina Maignan per il definitivo 2-0.

Nonostante i cambi operati da Allegri nel tentativo di dare una scossa ai suoi, il Milan non riesce mai a rendersi davvero pericoloso, fatta eccezione per qualche fiammata isolata di Leao. Il Sassuolo gestisce il ritmo con agilità e porta a casa tre punti d’oro che gli permettono di agganciare il Bologna a quota 49 punti.

Classifica rovente

Il KO pesa come un macigno sulla stagione del Milan, fermo a 67 punti. I rossoneri ora rischiano grosso: la Juventus ha l’occasione del sorpasso immediato, mentre la Roma, impegnata nel posticipo del lunedì contro la Fiorentina, potrebbe portarsi a sole tre lunghezze di distanza, riaprendo ufficialmente la corsa per un posto nella prossima Champions League.

TABELLINO SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Walukiewicz 6, Idzes 6 (40′ Coulibaly 6), Muharemovic 6.5, Garcia 6.5; Thorstvedt 8, Matic 6 (46′ Lipani 6), Koné 6.5; Berardi 7 (59′ Volpato 6), Nzola 6.5 (84′ Pinamonti s.v.), Laurienté 7.5 (84′ Fadera s.v.). All. Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Tomori 4, Gabbia 5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (59′ Loftus-Cheek 5), Fofana 5 (59′ Pulisic 5.5), Jashari 4 (68′ Ricci 5.5), Rabiot 5,5 Estupinan 5; Nkunku 5 (46′ Athekame 5.5), Leao 5 (59′ Gimenez 5.5). All. Allegri.

Marcatori: 5′ Berardi, 47′ Laurienté

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Matic (S), Garcia (S), Ricci (M), Loftus-Cheek (M), Volpato (S), Fadera (S)

Espulsi: al 24′ Tomori (M) per somma di ammonizioni