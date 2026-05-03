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Roma, Gasprini:” la pressione scotta”
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Roma, Gasprini:” la pressione scotta”

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia ecco le parle di mister Gasperini:- “Questa stagione è stata una sfida continua: abbiamo una rosa particolare, con tanti contratti in bilico e prestiti. Arrivare a quattro giornate dalla fine ancora in corsa, in questo clima di incertezza, non era affatto scontato. Era una scommessa rischiosa, ma i ragazzi sono stati esemplari. Paulo e Lorenzo, nonostante le voci sul futuro, hanno messo la Roma davanti a tutto. Oltre ai piedi, qui ci sono i valori umani: sono quelli che tengono in piedi una squadra quando la pressione scotta.”

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione
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