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Serie A: Como - Napoli 0-0, al Sinigaglia senza gol
Como – Napoli , Fabregas :” avevamo preparato la partrita per vincerla”
Como - Napoli , Conte:"Manacano tre partite , abbiamo fatto un'altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile"

Como – Napoli , Fabregas :” avevamo preparato la partrita per vincerla”

Maggio 2, 2026
scritto daRedazione

“Dentro la mia testa e dove siamo in classifica per quello ce stiamo facenndo , oggi abbiamo preparato la partita per vincerl a, purtroppo non è stato così. Non possiamo dimenticare che i miei giovani Perrone, Nico Paz e Barturina hanno lottato contro campioni cone De Bruney , Lobotka e Mc Tominay”. Così Cesca Fabregas ai microfoni Dazn dopo il pareggio del Sinigaglia (0-0) contro il Napoli.

“Ho sempre percepito la crescita della squadra , loro lo sanno quando non mi danno quello che chiedo , conosco questi ragazzi li ho portati tutti a Como , loro mi rispondono sempre con il massimo impegno”.

“Non è il momento di parlare del futuro di Nico Paz, noi dobbiamo costruire , mancano tre partrite, dobbiamo continuare a lavorare e pensare al campionato, sappiamo che stiamo costruondo una squadra fatta di giovani”.

Maggio 2, 2026
scritto daRedazione
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