Como – Napoli , Fabregas :” avevamo preparato la partrita per vincerla”

“Dentro la mia testa e dove siamo in classifica per quello ce stiamo facenndo , oggi abbiamo preparato la partita per vincerl a, purtroppo non è stato così. Non possiamo dimenticare che i miei giovani Perrone, Nico Paz e Barturina hanno lottato contro campioni cone De Bruney , Lobotka e Mc Tominay”. Così Cesca Fabregas ai microfoni Dazn dopo il pareggio del Sinigaglia (0-0) contro il Napoli.

“Ho sempre percepito la crescita della squadra , loro lo sanno quando non mi danno quello che chiedo , conosco questi ragazzi li ho portati tutti a Como , loro mi rispondono sempre con il massimo impegno”.

“Non è il momento di parlare del futuro di Nico Paz, noi dobbiamo costruire , mancano tre partrite, dobbiamo continuare a lavorare e pensare al campionato, sappiamo che stiamo costruondo una squadra fatta di giovani”.