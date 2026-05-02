Udinese, fattore casa ritrovato: Ehizibue e Kristensen affondano il Toro

UDINE – Il Bluenergy Stadium torna a essere una fortezza. Dopo due mesi di astinenza davanti ai propri tifosi, l’Udinese di Kosta Runjaic rompe l’incantesimo e conquista tre punti d’oro contro un Torino che arrivava in Friuli con il vento in poppa. Un 2-0 all’inglese che permette ai bianconeri di scavalcare posizioni e accomodarsi, almeno per una notte, al decimo posto solitario.

La cronaca: botta e risposta di emozioni

Il pomeriggio inizia con i brividi per i padroni di casa. È Okoye a indossare i panni del salvatore, murando una conclusione ravvicinata di Simeone che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara. Scampato il pericolo, l’Udinese risponde colpo su colpo: Zaniolo troverebbe anche la via della rete, ma l’urlo dei tifosi viene strozzato dal VAR, che segnala una posizione di offside.

Il momento d’oro di Ehizibue

Proprio quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi a reti bianche, sale in cattedra l’uomo del momento. Kingsley Ehizibue, reduce dal gol pesantissimo contro la Lazio, si ripete: una zampata al (41′) precisa che sblocca il match e conferma il suo straordinario stato di forma.

Il raddoppio e la gestione

Nella ripresa, il Torino prova a riorganizzarsi, ma l’Udinese è letale sui calci piazzati. Al minuto del raddoppio, Miller pennella un corner perfetto per la testa al (51′) di Kristensen: lo stacco è imperioso, la palla finisce in rete e il Bluenergy esplode.

Il finale è una gestione intelligente da parte dei bianconeri, che sfiorano addirittura il tris con Ekkelenkamp e un instancabile Zaniolo. Per il Torino di Vanoli è un brusco risveglio dopo quattro risultati utili consecutivi; per l’Udinese è la conferma che il lavoro di Runjaic sta portando frutti solidi e identità.

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 2-0

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 7, Kabasele 6 (77’ Mlacic sv), Solet 6,5; Ehizibue 7 (70’ Zarraga 6), Atta 6 (84’ Arizala sv), Miller 6,5 (76’ Piotrowski sv), Ekkelenkamp 6, 5Kamara 6; Zaniolo 6,5, Buksa 4 (70’ Gueye 6). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. All. Runjaic

Torino (3-5-2): Paleari 5; Coco 6, Marianucci 6, Ebosse 5; Lazaro 6, Casadei 5,5 (57’ Prati 6), Ilkhan 5,5 (57’ Kulenovic 5,5), Gineitis 5,5, Obrador 5 (65’ Biraghi 6); Vlasic 6, Simeone 5 (72’ Nije 6). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Nkounkou, Tameze. All. D’Aversa

Arbitro: Mucera

Marcatori: 45’+1’ Ehizibue, 51’ Kristensen

Ammoniti: Kabasele (U), Obrador (T)

