Napoli , blackout Juan Jesus: ore di silenzio e apprensione nel ritiro azzurro

Il venerdì del Napoli è stato scosso da un imprevisto che va oltre il rettangolo verde. Quello che doveva essere un normale allenamento di rifinitura a Castel Volturno si è trasformato in un piccolo “giallo” con protagonista Juan Jesus, la cui assenza ingiustificata ha fatto scattare un vero e proprio allarme interno.

Il difensore brasiliano non si è presentato all’appuntamento mattutino con Antonio Conte e i compagni, sparendo dai radar della società per diverse ore. Il timore non era legato a una semplice mancanza disciplinare, ma a qualcosa di più serio: per tutta la giornata, infatti, lo smartphone del calciatore ha squillato a vuoto, rendendolo di fatto irraggiungibile per lo staff dirigenziale e tecnico.

Solo nel tardo pomeriggio il silenzio è stato interrotto. Juan Jesus ha riallacciato i contatti con la dirigenza, giustificando il suo comportamento con gravi problemi di natura personale. Sebbene la società abbia accolto la spiegazione, la giornata di “buco” nelle comunicazioni ha lasciato il segno, innescando ore di forte tensione e preoccupazione tra i vertici del club.