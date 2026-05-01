Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Atp Madrid; Sinner batte Fils e vola in finale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Madrid, Sinner vede la storia: contro Fils per il "Grande Slam" dei Masters e un record mai visto
Napoli , blackout Juan Jesus: ore di silenzio e apprensione nel ritiro azzurro
Jannik Sinner: L'enigmista del tennis riscrive la storia a Madrid

Napoli , blackout Juan Jesus: ore di silenzio e apprensione nel ritiro azzurro

Maggio 1, 2026
scritto daRedazione

Il venerdì del Napoli è stato scosso da un imprevisto che va oltre il rettangolo verde. Quello che doveva essere un normale allenamento di rifinitura a Castel Volturno si è trasformato in un piccolo “giallo” con protagonista Juan Jesus, la cui assenza ingiustificata ha fatto scattare un vero e proprio allarme interno.

Il difensore brasiliano non si è presentato all’appuntamento mattutino con Antonio Conte e i compagni, sparendo dai radar della società per diverse ore. Il timore non era legato a una semplice mancanza disciplinare, ma a qualcosa di più serio: per tutta la giornata, infatti, lo smartphone del calciatore ha squillato a vuoto, rendendolo di fatto irraggiungibile per lo staff dirigenziale e tecnico.

Solo nel tardo pomeriggio il silenzio è stato interrotto. Juan Jesus ha riallacciato i contatti con la dirigenza, giustificando il suo comportamento con gravi problemi di natura personale. Sebbene la società abbia accolto la spiegazione, la giornata di “buco” nelle comunicazioni ha lasciato il segno, innescando ore di forte tensione e preoccupazione tra i vertici del club.

Maggio 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Madrid, Sinner vede la storia: contro Fils per il "Grande Slam" dei Masters e un record mai visto

Maggio 1, 2026
Articolo successivo

Jannik Sinner: L'enigmista del tennis riscrive la storia a Madrid

Maggio 1, 2026

Recommended for You

Caso Arbitri, il graffio di Moratti: “Altro che Calciopoli, questa è una bazzecola”

Tutti per Malagò: calciatori e tecnici scaricano la “vecchia” FIGC

Pisa,Hiljemark : orgoglio svedese: “Siamo vivi e non firmo per il pari”

Inter , scudetto in cassaforte: la burocrazia salva la Serie A dal caos punti

Il “Paradosso” di La Russa: “Inter favorita? Sì, ma solo nelle partite che perde”

Derby a pranzo? Simonelli scopre le carte: “Roma-Lazio domenica alle 12:30”