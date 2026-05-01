Madrid, Sinner vede la storia: contro Fils per il “Grande Slam” dei Masters e un record mai visto

L’altoatesino scende in campo alle 16:00. Se vince il titolo, sarà il primo di sempre a conquistare cinque 1000 consecutivi. Ma il francese avvisa: “Non ho paura”.

Il venerdì di Madrid profuma di leggenda. Jannik Sinner torna sulla terra del Manolo Santana con un appuntamento doppio davanti a sé: la conquista della sua prima finale nel Mutua Madrid Open e la caccia a un primato che lo proietterebbe in una dimensione solitaria nella storia del tennis.

Il tabù di Madrid e il record dei “Cinque”

Nonostante una bacheca ormai strabordante, Madrid è rimasta finora l’unica casella vuota per Jannik nei Masters 1000: è l’unico torneo di questa categoria dove non è mai arrivato a giocarsi il titolo. Ma c’è di più. Se Sinner dovesse alzare il trofeo domenica, diventerebbe il primo giocatore nell’era Open a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, superando i mostri sacri del passato.

L’ostacolo Arthur Fils

Per arrivare all’atto finale, l’azzurro dovrà superare la resistenza di Arthur Fils. Il francese è l’outsider pericoloso: giovane, potente e in una condizione fisica invidiabile.

Il programma delle semifinali (Venerdì 1 Maggio)