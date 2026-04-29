Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale primo tempo: Milan – Juventus 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
E' scomparso Sergio Longoni, fondatore dei DF Sport Specialist, grande sportivo e appassianoto di alpinismo
Atp Madrid Fils travolge Lehecka e vola in semifinale contro Sinner
Champions League: Verdetto rimandato a Londra. Tra Atletico e Arsenal è 1-1 tra rigori e VAR

Atp Madrid Fils travolge Lehecka e vola in semifinale contro Sinner

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

Sulla terra battuta, la fisica spesso prevale sull’estetica. Quando il diritto più pesante del Tour incrocia la strada di uno dei colpi più puliti ed eleganti del circuito, il risultato può essere brutale nella sua linearità. Arthur Fils ha liquidato Jiri Lehecka con un secco 6-3 6-4 in appena 75 minuti, trasformando il campo in un ufficio dove il ceco non ha trovato spazio nemmeno per una palla break. In semifinale Fils siderà il nuero 1 del Mondo Jannik Sinner.

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

E' scomparso Sergio Longoni, fondatore dei DF Sport Specialist, grande sportivo e appassianoto di alpinismo

Aprile 29, 2026
Articolo successivo

Champions League: Verdetto rimandato a Londra. Tra Atletico e Arsenal è 1-1 tra rigori e VAR

Aprile 30, 2026

Recommended for You

Madrid si inchina al Re: Sinner in semifinale, Jodar cade con onore

Berrettini non molla mai: maratona di nervi a Cagliari per restare tra i grandi

Italia da sballo a Madrid: Sinner è una sentenza, Cobolli firma il miracolo

lI Tennis in Paradiso, il Calcio all’Inferno: le due facce dello sport italiano

Madrid Open: Sinner è un rullo compressore, l’atoatesino si sba razza di Norrie

Musetti, Madrid è un miraggio: crolla contro Lehecka e ora vede le ombre del ranking

Atp Madrid , Darderi eliminato

Atp Madrid , Bolelli -Vavassori eliminati