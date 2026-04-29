Sulla terra battuta, la fisica spesso prevale sull’estetica. Quando il diritto più pesante del Tour incrocia la strada di uno dei colpi più puliti ed eleganti del circuito, il risultato può essere brutale nella sua linearità. Arthur Fils ha liquidato Jiri Lehecka con un secco 6-3 6-4 in appena 75 minuti, trasformando il campo in un ufficio dove il ceco non ha trovato spazio nemmeno per una palla break. In semifinale Fils siderà il nuero 1 del Mondo Jannik Sinner.
Atp Madrid Fils travolge Lehecka e vola in semifinale contro Sinner
Aprile 29, 2026