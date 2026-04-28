lI Tennis in Paradiso, il Calcio all’Inferno: le due facce dello sport italiano

Mentre Jannik Sinner riscrive la storia a Madrid con la forza del talento e della trasparenza, il calcio italiano sprofonda nell’ennesimo fango giudiziario. Tra record infranti e audio VAR “silenziati”, ecco perché oggi festeggiamo a metà.

C’è un’immagine che oggi descrive perfettamente lo stato di salute dello sport italiano, ed è un’immagine fatta di contrasti violenti. Da una parte il rosso della terra di Madrid, dove Jannik Sinner scivola con la grazia di un veterano e la ferocia di un cannibale. Dall’altra, il grigio delle stanze della Procura di Milano, dove l’inchiesta sull’AIA sta scoperchiando un vaso di Pandora fatto di sospetti, omissioni e un VAR che somiglia sempre più a un gioco di prestigio mal riuscito.

Jannik Sinner: l’estetica della certezza

A Madrid, Sinner ha liquidato Cameron Norrie (6-2, 7-5) come si sbriga una pratica d’ufficio. Ma non è solo il punteggio a impressionare. Sono i numeri: 25 vittorie consecutive nei Masters 1000, imbattuto nel 2026, una macchina che non conosce ruggine.

Il tennis di Jannik è trasparente. Non ci sono zone d’ombra: o la pallina è dentro o è fuori. Ed è forse questa purezza che ci fa amare così tanto il ragazzo di Sesto Pusteria. In un momento in cui il tifoso italiano cerca disperatamente qualcuno di cui potersi fidare ciecamente, Sinner è la risposta perfetta. Mentre Alcaraz guarda da lontano e il ranking ATP si inchina, Jannik ci ricorda che lo sport può ancora essere merito puro.

Lo scandalo arbitri: l’estetica del dubbio

Purtroppo, appena fuori dal campo da tennis, l’atmosfera cambia drasticamente. L’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Rocchi” e le ombre su Inter-Roma del 2025 ci riportano brutalmente a terra.

La testimonianza emersa nelle ultime ore — quel “fatti i fatti tuoi” rivolto dal VAR al suo assistente — è un pugno nello stomaco alla credibilità del sistema calcio. Se venisse confermato che un supervisore può “spegnere” la tecnologia per equilibri politici o rapporti personali con i club, allora non stiamo più parlando di sport, ma di una sceneggiatura scritta a tavolino.

Il paradosso è servito:

Nel tennis introduciamo l’occhio di falco automatico per eliminare l’errore umano. Nel calcio usiamo la tecnologia (il VAR), ma poi permettiamo all’uomo di manipolarne il silenzio.

La lezione del 28 Aprile

Mentre piangiamo l’uscita di scena di un generoso ma fallace Lorenzo Musetti (battuto da un solido Lehecka), ci rendiamo conto che lo sport italiano sta vivendo una schizofrenia pericolosa.

Siamo l’eccellenza mondiale con la racchetta in mano, ma restiamo i dilettanti del sospetto quando si tratta di un pallone che rotola. L’inchiesta di Milano, con i suoi 29 testimoni e i tabulati telefonici scottanti, non è solo una questione di rigori non dati: è l’ultima chiamata per la credibilità di un sistema che non può più permettersi zone d’ombra.

Vogliamo il talento di Sinner, ma vorremmo anche la sua stessa chiarezza applicata ai campi di Serie A. Perché se il VAR diventa un “fatto privato” tra arbitri e dirigenti, allora il gioco è finito prima ancora di iniziare.