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Madrid Open: Sinner è un rullo compressore, l’atoatesino si sba razza di Norrie

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione

Jannik Sinner non si ferma più: schiantato Norrie in due set. L’altoatesino mette nel mirino il primato di Alcaraz

Continua la marcia trionfale di Jannik Sinner sulla terra rossa del Madrid Open. Il Masters 1000 spagnolo si conferma terreno fertile per l’azzurro che, nel match valevole per gli ottavi di finale, ha liquidato la pratica Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5. Una vittoria che non è solo un passaggio del turno, ma un chiaro segnale inviato al ranking ATP: con un Carlos Alcaraz ai box (rischio stop fino al Queen’s), Sinner ha l’opportunità concreta di scavare un solco profondissimo tra sé e lo spagnolo.

Il match: Sinner in totale controllo

La partita contro il britannico Norrie è durata poco più di un’ora e mezza. Nel primo set, Sinner è stato semplicemente perfetto: dopo una breve fase di studio, ha piazzato due break chirurgici chiudendo sul 6-2.

Il secondo parziale è stato più lottato, con un calo fisiologico delle percentuali al servizio dell’azzurro che ha permesso a Norrie di restare aggrappato al match fino al 5-5. Nel momento della verità, però, il campione di Sesto Pusteria ha alzato il livello, approfittando di un doppio fallo fatale dell’avversario per chiudere i conti ed evitare le insidie del tiebreak.

Aprile 28, 2026
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