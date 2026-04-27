Dino Tommasi prende il posto di Gianluca Rocchi come designatore arbitrale ad interim per Serie A e B

Dopo l’improvviso terremoto che ha colpito l’AIA, con le vicende giudiziarie che coinvolgono l’ex designatore Gianluca Rocchi, è arrivato il momento di un cambiamento ai vertici dell’arbitraggio italiano. Il Comitato Nazionale ha annunciato che Dino Tommasi, già vice di Rocchi e figura di spicco nell’ambito arbitrale, è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la Serie A e B fino al termine della stagione.

La carriera di Dino Tommasi

Classe 1976, Dino Tommasi, originario di Bassano del Grappa, è una figura conosciuta e rispettata nel panorama arbitrale. La sua carriera è iniziata nel 2003 nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, dove ha diretto 52 partite, arrivando a segnare una delle sue tappe più importanti nella finale playoff del 2007 tra Avellino e Foggia.

Dal 2008, Tommasi è salito nella Can A-B, facendo il suo debutto in Serie A il 15 marzo 2008 con la partita Udinese-Lazio (2-2). La sua carriera nelle massime categorie è proseguita, con oltre 50 presenze in Serie A e alcuni degli incontri più significativi della Serie B, come le semifinali dei playoff tra Sassuolo e Sampdoria (2012) e la finale Livorno-Empoli (2013).

Nel 2015, dopo il ritiro dall’arbitraggio sul campo, Tommasi ha continuato la sua carriera come osservatore e dirigente dell’AIA, rivestendo ruoli sempre più importanti. Nel 2021, con la nomina di Gianluca Rocchi a designatore, è diventato uno dei cinque vice-designatori della Commissione Arbitri Nazionale.

Il passaggio di consegne: Rocchi e le accuse di frode sportiva

La notizia del passaggio di testimone arriva dopo un periodo di incertezze legate alla figura di Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva dalla Procura di Milano. Sebbene il procedimento sportivo contro di lui sia stato archiviato, la situazione ha messo l’AIA in una posizione difficile, costringendo l’associazione a prendere provvedimenti rapidi per garantire la continuità e l’integrità della gestione tecnica dell’arbitraggio in Italia.

La nomina di Tommasi: un ruolo cruciale per la Serie A e B

La figura del designatore arbitrale è centrale per il funzionamento del campionato. Il designatore ha il compito di assegnare gli arbitri alle partite e supervisionare la loro performance, un ruolo che garantisce la qualità e la giustizia dei match. Con l’incarico ad interim di Tommasi, l’AIA ha scelto di affidarsi a un professionista con anni di esperienza sul campo e una conoscenza approfondita delle dinamiche arbitrali.

Tommasi, inoltre, avrà la responsabilità di gestire il VAR, il sistema di assistenza tecnologica che da anni è diventato parte integrante del calcio di alto livello. Il designatore, infatti, ha l’autorità di designare i supervisori VAR per ogni turno di gara, analizzando le decisioni più controverse e monitorando la corretta applicazione delle regole.

Le parole dell’AIA

In una nota ufficiale, l’AIA ha confermato la nomina di Dino Tommasi, sottolineando che l’incarico ad interim durerà fino alla fine del campionato. “Il Comitato Nazionale assicurerà la continuità delle funzioni tecniche della Commissione”, si legge nel comunicato. La federazione ha poi chiarito che, in seguito alle vicende legali che hanno coinvolto Rocchi, è stato avviato un processo di revisione interna che prevede nuove misure di supervisione e valutazione delle decisioni arbitrali.

Cosa cambia per il campionato

Il cambio di designatore non avrà impatti immediati sulla gestione delle partite in Serie A e B, ma rappresenta un segnale importante per l’AIA, che sta cercando di garantire stabilità e trasparenza in un momento di grande difficoltà. Tommasi dovrà affrontare la sfida di mantenere la qualità e la serietà che hanno sempre contraddistinto l’arbitraggio italiano, e di gestire eventuali controversie o polemiche che potrebbero sorgere, soprattutto in un finale di stagione così delicato.

In attesa di capire come si evolveranno le vicende legali legate a Rocchi, l’AIA spera di restituire fiducia agli appassionati di calcio e agli addetti ai lavori, con un arbitraggio che continui a essere considerato all’altezza dei più alti standard internazionali.