Ichiesta frode sportiva, Procura di Milano: “Inter e dirigenti non sono indagati”

L’Inter e i suoi dirigenti non risultano coinvolti nell’inchiesta per frode sportiva aperta dalla Procura di Milano. A riferirlo sono fonti qualificate dell’autorità giudiziaria, che chiariscono come il fascicolo riguardi esclusivamente soggetti legati al mondo arbitrale.

Secondo quanto trapelato, le persone iscritte nel registro degli indagati sarebbero infatti tutte figure riconducibili all’ambiente delle designazioni e della direzione arbitrale. Le partite finite sotto la lente degli inquirenti sarebbero quattro o cinque, e non apparterrebbero all’attuale stagione calcistica.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione, sarebbe stata avviata oltre un anno fa e prosegue con accertamenti su eventuali irregolarità interne al sistema arbitrale.

Marotta: “Inter sempre operato con correttezza”

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente nerazzurro Beppe Marotta, che prima della gara contro il Torino ha voluto ribadire la posizione del club ai microfoni di Sky Sport.

“L’Inter non ha arbitri graditi o non graditi: l’Inter ha sempre operato con la massima correttezza e sempre lo farà, per questo siamo tranquilli relativamente a quanto sinora appreso solo a mezzo stampa”, ha dichiarato Marotta.

Il dirigente ha poi aggiunto: “Sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante”.

Inchiesta ancora in fase preliminare

Al momento, l’indagine risulta in una fase ancora preliminare e non coinvolge società calcistiche o loro dirigenti. Il lavoro della Procura prosegue per chiarire eventuali responsabilità all’interno del sistema arbitrale e verificare la correttezza di alcune designazioni relative a partite del passato.