Napoli, Anguissa verso l’addio: il club prepara il dopo e studia più piste per il centrocampo

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa si allontana progressivamente dal Napoli. La sua permanenza, già in discussione nelle scorse sessioni di mercato, sembra oggi sempre meno solida, complice una stagione al di sotto delle attese e alcuni problemi fisici che ne hanno limitato continuità e impatto.

Il centrocampista camerunese, legato agli azzurri fino al 2027, non è formalmente sul mercato, ma in vista dell’estate lo scenario di una cessione non è più remoto. Il club, nel frattempo, si sta già muovendo per ridisegnare la mediana.

Il Napoli guarda avanti

La dirigenza partenopea ha avviato una serie di valutazioni per individuare il possibile sostituto. Tra i profili seguiti in Serie A c’è Davide Frattesi, oggi all’Inter ma poco centrale nel progetto tecnico attuale. Il suo nome resta tra i più graditi per caratteristiche: dinamismo, inserimenti e capacità di cambiare ritmo alla manovra.

Un’altra opzione interna al campionato è Arthur Atta dell’Udinese. Il giovane centrocampista francese, dopo un primo anno di ambientamento, ha mostrato segnali di crescita importanti, distinguendosi anche per alcune prestazioni di alto livello contro le big.

Idee dall’estero tra occasioni e investimenti importanti

Il mercato internazionale offre soluzioni diverse per costi e profili. Una delle piste considerate più accessibili porta a Joao Gomes del Wolverhampton, che potrebbe diventare disponibile dopo la retrocessione del club inglese.

Più complessa la situazione di Richard Ríos del Benfica, giocatore molto apprezzato ma con una valutazione elevata, che potrebbe superare i 40 milioni di euro. In alternativa, il Napoli osserva anche Gabriel Sara del Galatasaray, centrocampista completo e già abituato a competizioni europee, con un prezzo comunque importante ma più sostenibile rispetto ad altri obiettivi.

Anguissa tra Turchia, Inghilterra e Arabia

Mentre il Napoli pianifica il futuro, attorno ad Anguissa si muove un mercato internazionale piuttosto vario. La Turchia è una destinazione concreta: Galatasaray e Besiktas hanno già manifestato interesse.

Non è da escludere un ritorno in Premier League, campionato che il camerunese conosce bene grazie all’esperienza al Fulham. Infine, resta viva anche la pista araba: l’Al Hilal aveva già provato a portarlo via la scorsa estate e potrebbe tornare alla carica con una proposta economica difficile da ignorare.